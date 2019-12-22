السعودية | “انفلونزا الخنازير” تطل من جديد في الأردن.. تسجيل 9 حالات وفاة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:50 مساءً, 22 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، تسجيل حالة الوفاة التاسعة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير “اتش ون إن ون” بعد تسجيل وفاتين جديدتين ،مشيرة إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 292 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر ، أن حالة الطوارئ معلنة للتعامل مع حالات المصابة ،وستبقى كذلك إلى حين زوال الإصابات، مؤكدا أن العلاج الخاص بالانفلونزا تم توزيعه على كافة المواقع والمناطق.

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