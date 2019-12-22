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جراحة نوعية تنهي معاناة طفل من تشوه نادر بعرعر

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تمكن فريق برج الشمال الطبي في عرعر من إجراء عملية نوعية، لطفل يبلغ من العمر سنة ونصف، ويعاني من تشوه خلقي نادر ومستعصي في الجهاز البولي "الإحليل".

وأكدت وزارة الصحة نجاح الفريق الطبي في إنهاء معاناة الطفل، وإنه في حالة مستقرة وفي طريقه للشفاء.

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