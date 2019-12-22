- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم دراسة احتساب فروقات تحسين مستويات المعلمين بأثر رجعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
دراسة احتساب فروقات تحسين مستويات المعلمين بأثر رجعي
خلال زيارة وزير التعليم إلى مدارس تبوك
متابعات الخليج 365 - تبوك
وعد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، معلمي تبوك بدراسة احتساب فروقات تحسين مستوياتهم بأثر رجعي.
وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، وزير التعليم يلتقي بمعلمي مدارس الأبناء في تبوك، ويستمع إلى مطالبهم، ودراسة احتساب فروقات تحسين مستوياتهم بأثر رجعي، ويأتي ذلك امتدادًا لحرص وزارة التعليم على كل ما يخدم المعلم، ويطور من أدائه المهني لخدمة الطلاب والطالبات.
وكان وزير التعليم تفقد اليوم، سير الاختبارات في عدد من مدارس مدينة تبوك، ووقف على عدد من المشروعات التعليمية بالمنطقة.
ووقف الوزير، على ابتدائية عباد بن بشر وثانوية أسامة بن زيد وتابع سير الاختبارات، والاستعدادات التي تمت عبر اللجان الإشرافية والتعليمية، وفرق العمل في الإدارة والمدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب الاختبارات التحريرية للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي، التي اعتمدتها وزارة التعليم هذا العام.
كما التقى الدكتور آل الشيخ خلال زياراته للمدارس بالقيادات المدرسية والمعلمين، وثمن جهودهم المميزة، واعتزاز الوزارة بما يقدمونه من أعمال ميدانية تسهم في بناء جيل يبني الوطن ويصنع مستقبله.
من جهة أخرى وقف وزير التعليم، ميدانيًا على مشروع مجمع المروج التعليمي أحد المشروعات التعليمية المتعثرة في تبوك، الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو 69%، وذلك ضمن زيارة معاليه الحالية لمنطقة تبوك.
واطلع الوزير على تقرير مفصل عن المشروعات التعليمية المتعثرة البالغ عددها 79 مشروعًا متعثرًا في تبوك، ووجه معاليه بتسريع إجراءات معالجة المشروعات المتعثرة، ودراسة أسباب تعثرها السابق، وتلافي ذلك في الخطط المستقبلية لاعتماد المشروعات، مؤكدًا حرص وزارة التعليم على دعم المشاريع التعليمية في المناطق والمحافظات، وتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك المشاريع.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة احتساب فروقات تحسين مستويات المعلمين بأثر رجعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.