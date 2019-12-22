هل يؤثر حساب المواطن على ساند أو الضمان ؟

2019-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن العلاقة بينه وبين عدد من برامج الرعاية الاجتماعية مثل برنامج ساند والضمان الاجتماعي.

وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًا على استفسار مطلقة حديثًا حول التسجيل كمستقل:” برنامج حساب متابعات الخليج 365 منفصل عن برنامج الضمان الاجتماعي وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 ولا يوجد تابعون لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة”.

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وحول تأثير حساب متابعات الخليج 365 على مخصص ساند قالت خدمة المستفيدين في البرنامج: ” برنامج حساب متابعات الخليج 365 منفصل عن برنامج ساند ولا يؤثر على تسجيلك في حساب متابعات الخليج 365، ولكن سيتم احتسابه من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عن دخل ساند واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج ساند”.

وأودع برنامج حساب متابعات الخليج 365، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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