شكرا لقرائتكم تعزيزًا للأمان .. النفاذ لخدمات الخدمة المدنية عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-22 تعزيزًا للأمان .. النفاذ لخدمات الخدمة المدنية عبر أبشر ابتداءً من منتصف يناير متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن الدخول على جميع خدماتها الإلكترونية سيكون عبر موقع أبشر وذلك لتعزيز مستويات الأمان. Advertisements وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها: تعزيزًا لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين، نفيدكم بأنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد “أبشر” على الرابط التالي: (هنا).

ودعت الوزارة المواطنين إلى الدخول إلى نظام أبشر ثم اختيار خدمات الأفراد ثم مستخدم جديد للحصول على بيانات الدخول. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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