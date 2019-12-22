أمير تبوك يبحث مع وزير التعليم المشاريع التعليمية بالمنطقة

2019-12-22

متابعات الخليج 365 - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم بمكتبه بالإمارة، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي يزور المنطقة حاليًا.

وفي مستهل اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بوزير التعليم والوفد المرافق، متمنيًا لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

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وبحث سموه مع الوزير المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارات التابعة لوزارة التعليم بالمنطقة بشقيه الجامعي والعام، منوهًا سموه بما يحظى به التعليم في مجالاته كافة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الهادفة لرقي العمل التعليمي وجودة مخرجاته وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

كما أعرب سمو أمير منطقة تبوك عن شكره لوزير التعليم على الجهود التي يبذلها من اجل الارتقاء بمستوى التعليم للأفضل.

من جهته عبر الدكتور آل الشيخ عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على الاستقبال، وعلى ما تجده الجهات التابعة للوزارة بمنطقة تبوك من دعم ورعاية من سمو أمير المنطقة وتشجيع سموه المتواصل لأبنائه طلاب وطالبات المنطقة من خلال جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز وما حققتها من أهداف خلال مسيرتها ورعاية سموه لكل ما من شأنه رفعة الأداء التربوي والتعليمي بالمنطقة.

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