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شكرا لقرائتكم التجارة تستدعي 3 آلاف مركبة فورد EXPLORER ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التجارة تستدعي 3 آلاف مركبة فورد EXPLORER
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، عن استدعاء 3,041 مركبة من نوع فورد “EXPLORER” موديل 2017.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الاستدعاء يأتي لاحتمالية إصابة اليد عند محاولة استخدام مفاتيح وحدة التحكم بالمقاعد الكهربائية، نظراً لوجود حواف حادة مكشوفة في نهاية المقاعد.
وأوضحت أن المقاعد منتهية بحواف حادة مكشوفة قد تتسبب في إصابة اليد عند محاولة استخدام مفاتيح وحدة التحكم بالمقاعد الكهربائية.
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