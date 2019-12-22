التجارة تستدعي 3 آلاف مركبة فورد EXPLORER

2019-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، عن استدعاء 3,041 مركبة من نوع فورد “EXPLORER” موديل 2017.

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وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الاستدعاء يأتي لاحتمالية إصابة اليد عند محاولة استخدام مفاتيح وحدة التحكم بالمقاعد الكهربائية، نظراً لوجود حواف حادة مكشوفة في نهاية المقاعد.

وأوضحت أن المقاعد منتهية بحواف حادة مكشوفة قد تتسبب في إصابة اليد عند محاولة استخدام مفاتيح وحدة التحكم بالمقاعد الكهربائية.

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