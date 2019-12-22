شكرا لقرائتكم خبر عن اغتصاب فتاة كويتية على يد ثلاثة شبان.. وبعد أن أكملوا جريمتهم حدث مالم يخطر على بال! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت فتاة كويتية الثمن غالياً في أثناء خروجها ليلاً لملاقاة “صديقها ، بعد ان فقدت أعز ماتملك وتعرضت للأغتصاب من قبل ثلاثة شبان تناوبوا عليها بالإكراه في بر الصبية .

وتعود التفاصيل وفق مصادر خاصة الى أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً غادرت منزلها الكائن في مدينة سعد العبدالله قرابة الساعة الثانية فجراً متجهة لملاقاة صديق لها كانت قد واعدته للالتقاء به قرب فرع الجمعية ولدى سيرها في تلك الساعة وجدت نفسها محاصرة من ثلاثة شبان اوقفوا سيارتهم وأدخلوها السيارة عنوة وذهبوا بها الى بر الصبية، حيث تناوبوا عليها بالإكراه وأفقدوها اعز ما تملك، ومن ثم أعادوها قرابة الساعة السابعة صباحاً ، وألقوا بها في مواقف جمعية تيماء وهي مرتدية فقط ملابسها الداخلية.

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اغتصاب فتاة كويتية على يد ثلاثة شبان.. وبعد أن أكملوا جريمتهم حدث مالم يخطر على بال!

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ومن جانبها تلقت اجهزة الأمن الكويتية بلاغاً من المارة عن فتاة تسير بملابسها الداخلية وحضرت في الحال وقامت بستر الفتاة وتم نقلها الى مخفر تيماء حيث أدلت بواقعة ما تعرضت له، معترفة بأنها كانت في طريقها لملاقاة صديقها ،حيث سجلت قضية خطف وهتك عرض قاصر، وزودت الشرطة بملامح الذئاب الثلاثة، اضافة الى ملامح رجل مسن حاول افترسها ايضاً في أثناء مشاهدته لها في البر وحاول الامساك بها قبل أن تنجح من الافلات منه والهروب بملابسها الداخلية .