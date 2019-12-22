نهايته بطلقة في الرأس مثل الكلب.. فيصل القاسم يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن الضحية القادمة من الحكام العرب.. لن تصدق من يكون؟

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي والكاتب السوري فيصل القاسم امس السبت معلومة مثيرة عن علاقة نظام الأسد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القاسم في تغريدة عبر حسابه تويتر: "طيار سوري (أعرفه جيدًا) كان يتفاخر بأن براميله المتفجرة كانت تصيب الأحياء بدقة...وكان يتقاضى 25 ألف ليرة ع كل برميل.

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ويضيف الطيار: لايمكن لطائرة سورية أن تقوم بغارة دون التنسيق مع الطائرات الأمريكية بسوريا".



وتساءل القاسم في ختام تغريدته "يعني كانت أمريكا على علم بغارات البراميل.. فلماذا تريد الآن معاقبة نظام البراميل بقانون قيصر".

وقال القاسم في تغريدة أخرى تحت وسم "#قانون_قيصر": "يمضي كلب الصيد كل حياته وهو يصطاد للصياد، لكن في لحظة ما يضطر الصياد لإطلاق النار على كلبه الوفي... هكذا وضع أمريكا مع كلاب صيدها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع أمس الاول الجمعة، على قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والذي يفرض عقوبات مشددة على نظام الأسد وداعميه عن جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن هذا الإجراء هو"خطوة مهمة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا".

وأضاف بيان الخارجية، أن قانون (قيصر)، "يقدم للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد".

وينص قانون "قيصر" على فرض عقوبات وقيود على من يقدمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة أو متواطئة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.