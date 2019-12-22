رصد هزة أرضية قبالة السواحل السعودية

ضربت هزة أرضية قبالة السواحل السعودية على البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، حدثت عند الساعة 1:49 صباحا، وبلغت قوتها 3.4 على مقياس ريختر.

وأوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، "أن الهزة الأرضية رصدت على عمق 15 كيلو مترا تقريبا، وتبعد 20 كيلومترا عن ساحل البحر الأحمر، و65 كيلو مترا جنوب غرب محايل عسير، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وأضاف أن قوة الزلزال بلغت 3.4 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن تأثير الهزة لا يتعدى غير الإحساس بها فقط، وطمأن الأهالي والمقيمين بأنه لا داعي للخوف والقلق.