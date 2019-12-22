توقعات الأرصاد لحالة الطقس.. درجة الحرارة تصل إلى صفر شمال المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، أن يكون هناك نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة.
في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة. كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. وقد تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة في طريف بالحدود الشمالية (صفر درجة مئوية)، وأعلى درجة حرارة في القنفذة (35 درجة).
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