رصد هزة أرضية جنوب غرب محايل عسير.. ومركز الزلازل يكشف عن قوتها وعمقها

أوضح المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، أنه تم هزة أرضية في البحر الأحمر، بقوة 3.4 على مقياس “رختر”، وذلك عند الساعة ٤٩: ١ صباح اليوم ” الأحد “.

وأوضح الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل في بيان مقتضب أن الهزة حصلت على عمق ١٥ كيلومتراً تقريبًا، على بعد ٢٠كيلومتراً عن الساحل و٦٥ كيلومتراً جنوب غرب محايل عسير.

فيما وصل هاشتاق #هزه_ارضيه إلى ترند المملكة على تويتر وكشف حساب “فهد الجهني ” محلل الطقس والظواهر المناخية ، أن الهزة تم رصدها قبل ساعات جنوب شرق محافظة القنفذة على مقربة من سواحل عمق ، فيما تفاعل مغردون مع الهاشتاق بنشر الأدعية وكلمات الاستغفار .