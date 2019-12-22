طفل يتسبب في نجاة والدته من السجن.. الكشف عن تفاصيل تراجع المحكمة عن تنفيذ 4 أوامر حبس لمواطنة

قررت محكمة تنفيذ إيقاف 4 أوامر حبس أصدرتها بحق مواطنة، في قضية تتعلق بديون مواطنين قدموا ضدها سندات تنفيذ، بعدما عجزت عن سداد ما عليها.

وحسب “عكاظ” قالت مصادر أن القرار جاء تفاعلا مع طفل السيدة المعوق (من مرضى متلازمة داون)، الذي تعوله الأم وحدها. مشيرة إلى أن السيدة قدمت «طلبا مستعجلا» بينت خلاله أنها العائل الوحيد لابنها القاصر عقلا، الذي لا يقبل حضانة غيرها، وهي مطلقة؛ ما يعني أن حبسها فيه ضرر كبير على ابنها ويعرضه للضياع، وطالبت المحكمة بإيقاف قرارات سجنها.

واطلع قاضي التنفيذ على ما صدر بحقها وموقفها القانوني وناقش أصحاب الديون، واستندت المحكمة في قرارها إلى الفقرة 6 من المادة 84 لنظام التنفيذ التي تنص على عدم سجن المرأة الحامل أو إذا كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، واعتبرت المحكمة حالة والدة المعاق مشابهة لما ورد في نصوص النظام.

وقررت المحكمة في حكم معجل رفع قرارات الحبس التنفيذي الصادرة بحقها، والسير في بقية القرارات الخاصة بإيقاف خدماتها ومنعها من السفر وكافة قرارات التنفيذ عدا الحبس.