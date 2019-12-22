المرور للطلاب: الخروج المبكّر من المنزل يسهم في تفادي الزحام

نصح المرور السعودي الطلاب بالخروج مبكرًا لأداء اختبارات منتصف العام؛ لتفادي الزحام المروري، وضمان التركيز.

وقال المرور السعودي -عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»- إن خروج الطلاب والطالبات مبكرًا من المنزل أثناء الذهاب لأداء الاختبارات؛ يسهم في تفادي الزحام المروري، وحتى لا يفقدون تركيزهم.

وتستقبل إدارات التعليم، في مختلف مناطق المملكة، اليوم الأحد، الطلاب في المراحل الدراسية الثلاث في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1441هـ، بعد أن أنهت جميع الاستعدادات لتهيئة الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر.

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وكانت وزارة التعليم، وجَّهت -أمس السبت- نصائح للطلبة من أجل إجابة صحيحة في اختبارات منتصف العام، وقالت إن الطالب عليه تصفّح الامتحان جيدًا؛ حيث أكدت الأبحاث ضرورة تخصيص 10% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وعمق.

وتابعت الوزارة، أن الطالب عليه تحديد الكلمات المهمة وتوزيع الوقت على الأسئلة، والتزام الهدوء والتأنِّي في حلِّ الأسئلة، ثم الإجابة عليها حسب الأهمية، وعند قراءة الأسئلة يكتب ملاحظات وأفكارًا ليستخدمها لاحقًا في الإجابة، مع البدء بحل الأسئلة السهلة، ثمَّ حل الأسئلة التي لا يحضره جوابها.