مسؤولو التعليم يتفقدون سير اختبارات منتصف العام

تفقّد مديرو ومسؤولو الإدارات التعليمية بمختلف المناطق، سير اختبارات منتصف العام، بأول أيامها، واطمأنوا على تهيئة أجواء مناسبة لإداء الطلاب للاختبارات.
وفى مكة المكرمة تفقّد مدير التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي سير الاختبارات في أول يوم بثانوية الملك عبدالعزيز.
وأكد الزائدي على حرص الإدارة على تسخير كل إمكانياتها لسير أداء الاختبارات وسط أجواء تربوية مفعمة بالراحة والطمأنينة.
وفى الطائف، اطمأن مساعد الشؤون المدرسية محمد النفيعي على سير الاختبارات في ابتدائية ومتوسطة قيا الثانية وثانوية قيا وثانوية شقصان التابعة لمكتب جنوب شرق، بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي ومدير المكتب.
وفى عسير، تابع مدير عامّ التعليم بالمنطقة سعد الجوني، انطلاق الاختبارات في الثانوية الثالثة والابتدائية الأولى للأبناء، حيث اطمأنّ على أداء الطلاب اختباراتهم في سهولة يسر.
وفى الرياض زار مساعد مدير عامّ التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة، عبدالله سعد الغنام مدرسة طارق بن زياد الابتدائية لتفقّد سير العمل والاطمئنان على سير الاختبارات، وكان في استقباله قائد ومنسوبي المدرسة.
واطمأنّ مساعد المدير العامّ للشؤون المدرسية الدكتور فهد القايدي، على سير الاختبارات في ثانوية شقصان التابعة لمكتب جنوب شرق بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي ومدير المكتب.
وفي المنطقة الشرقية، تفقّد مدير عامّ التعليم، الدكتور ناصر الشلعان، سير الاختبارات في ثانوية سيهات للاطمئنان على توفير أجواء مناسبة للطلاب.
ويؤدّي نحو 1.2 مليون طالب، اليوم الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1441هـ؛ وذلك لمدة أسبوعين، وسط تضافر جهود أولياء الأمور والجهات التعليمية والأمنية على مستوى مناطق المملكة، بينما أكملت الذراع التنفيذية لوزارة التعليم شركة «تطوير» لخدمات النقل المدرسي، استعداداتها، واستنفرت طاقاتها لتوفير خدمة متميزة خلال فترة الاختبارات؛ بأسطول مكوّن من 25 ألف حافلة ومركبة.
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