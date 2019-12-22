وزير الخدمة المدنية يدشّن حملة «صارت أسهل» للمؤسسة العامة للتقاعد

دشَّن وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، سليمان بن عبدالله الحمدان، البوابة الإلكترونية للمؤسسة حملة «صارت_أسهل» بشكلها الجديد.

جاء ذلك خلال حفل تم تنظيمه في مقر المؤسسة العامة التقاعد الرئيس بالرياض، حيث دشّن الوزير أيضًا تطبيق الأجهزة الذكية على منصات أجهزة الجوال أبل ستور، وأندرويد، واعتمد تفعيل أجهزة الخدمة الذاتية «البوابة الإلكترونية» وتطبيقي «الأجهزة الذكية» و«أجهزة الخدمة الذاتية».

من جهته، أكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال أن حملة «#صارت_أسهل» وما رافقها من حزمة مشاريع تقنية، جاءت انطلاقًا من استراتيجية المؤسسة 2022، ووفقًا لمسيرة التحول الرقمي التي تشهدها، خدمةً لعملائها لتيسير الحصول على الخدمات، والاطلاع على أبرز تحديثاتها وأخبارها.

وأوضح طلال أن العمل على البوابة الإلكترونية وتطبيق الأجهزة الذكية بُني وفق أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة، بمراعاة جودة تقديم الخدمة ودمج الخدمات وتحسين عرضها للمستخدمين من أفراد وجهات؛ وتحسين تجربة العميل، وتطوير الواجهات.

وتضمّن حفل التدشين عرض فلمين تعريفيين عن الخدمات المقدمة، التي شملت فلمًا تعريفيًّا لخدمات البوابة الإلكترونية وتطبيق الأجهزة الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية، والتعريف بها وبمجال الخدمات المقدمة من خلالها، التي من أبرزها طباعة مختلف أنواع التعاريف، وطباعة البطاقة التقاعدية بشكل فوري مع الصورة الشخصية، وغيرها من الخدمات الأخرى.