الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة في 6 مناطق خلال ساعات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى تعرض 6 مناطق بالمملكة لهطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة التي تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»- أن منطقة جازان (الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب)، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة؛ تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً.

كما تتعرض منطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل) لهطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، ما يؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتشهد منطقة الباحة (الباحة، المندق، الحجرة، المخواة، بلجرشي، قلوة) هطول أمطار رعدية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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وتتعرض منطقة مكة المكرمة (أضم، الطائف، ميسان) لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 12 ليلًا.

أمّا منطقة الرياض (عفيف)، فتشهد هبوب رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وتتعرض منطقة المدينة المنورة (الحناكية، المدينة المنورة، المهد) لهبوب رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً.