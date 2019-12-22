هدف: برامج داعمة لقرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، على دعمه قرار توطين طب الأسنان بالقطاع الخاص، بحزمة مبادرات وبرامج تأهيلية وتدريبية وتوظيفية.

يأتي ذلك لتحقيق أهداف «قرار توطين طب الأسنان بالقطاع الخاص»، برفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، حيث دعا «هدف» إلى التعرّف على مبادراته التي يقدمها لدعم القرار، وتنمية القوى العاملة الوطنية، ودعم استقرارها الوظيفي، عبر الرابط: www.hrdf.org.sa.

ويهدف قرار «توطين طب الأسنان بالقطاع الخاص» إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات بالتخصصات الحيوية، وتطوير جودة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز دور القطاع الخاص الصحي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

كان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر -في نوفمبر الماضي- قرارًا وزاريًّا بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان بالمنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر.

وتضمّن القرار أن يكون تنفيذه، على مرحلتين؛ تستهدف الأولى توطين 25% اعتبارًا من تاريخ 01/ 08/ 1441هـ، بينما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% اعتبارًا من تاريخ 01/ 08/ 1442 هـ، على أن يكون ذلك بالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».