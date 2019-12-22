أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" النهائية على منتج تأمين ضمان الإنشاءات، وهو المنتج الأول من نوعه في سوق المملكة.
وقالت الشركة -في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد- إن منتج تأمين ضمان الإنشاءات للمباني هو المنتج الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية.
وأفادت الشركة -في بيانها- أن المنتج الجديد يغطي تأمينيًّا العيوب الخفية للبناء، والتي قد تظهر بعد اكتمال الإنشاءات لكل من أعمال (هيكل البناء، عزل المياه، السباكة والكهرباء والأعمال الميكانيكية والتشطيبات الداخلية).
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة في المملكة.. "ملاذ للتأمين" تطرح أول منتج ضمان للإنشاءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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