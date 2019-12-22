مدير مرور جازان يراقب حركة السير في أول أيام اختبارات منتصف العام

تابع مدير مرور منطقة جازان العميد راشد الغامدي، الدوريات المرورية، المتواجدة بالميادين والطرقات؛ تسهيلًا لحركة سير المركبات في محافظات ومراكز وقرى المنطقة، تزامنًا مع انطلاق اختبارات منتصف العام.
ووفق التوجيهات حرصت دوريات المرور على تنظيم ومراقبة حركة سير المركبات، بتفعيل أنظمة السلامة المرورية والطرقات السريعة والفرعية والتصدي للسلوكيات الخاطئة التي عادة ما يمارسها المراهقون قرب المدارس والحدائق والأماكن العامة.
وشهدت إجراءات السلامة، تكليف دوريات بمهام المراقبة وتطبيق العقوبات بحقّ المخالفين وتجنيبهم المخاطر الناتجة عن عدم التزامهم بالأنظمة المرورية، وخاصة في أيام الامتحانات التي تشهد ازدحامًا بالطرقات .
وحرص رجال المرور، على توعية قائدي المركبات، بالتقيد بالأنظمة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين والحفاظ على ممتلكاتهم والابتعاد عن حوادث الطرقات بكل أشكالها وصورها .
في المقابل أشاد أولياء أمور الطلاب والطالبات بجهود رجال المرور، لدورهم في الحد من الحوادث وتكثيف تواجدهم بجوار المباني المدرسية.
ويؤدي نحو 1.2 مليون طالب، اليوم الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1441هـ؛ وذلك لمدة أسبوعين، وسط تضافر جهود أولياء الأمور والجهات التعليمية والأمنية على مستوى مناطق المملكة، فيما أكملت الذراع التنفيذية لوزارة التعليم شركة «تطوير» لخدمات النقل المدرسي، استعداداتها، واستنفرت طاقاتها لتوفير خدمة متميزة خلال فترة الاختبارات؛ وذلك بأسطول مكوَّن من 25 ألف حافلة ومركبة.
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