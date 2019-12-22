وزير التعليم يتفقد سير اختبارات منتصف العام

تفقّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، سير اختبارات منتصف العام في مدارس مدينة تبوك.
وقال الوزير -عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر- وقفت اليوم على سير اختبارات منتصف العام لطلابنا في مدارس مدينة تبوك، وتابعت الاختبارات التحريرية للصفوف من الثالث إلى السادس بعد انقطاع ١٤ عامًا.
وأضاف الوزير، أن الاختبارات التحريرية تسهم في تجويد نتائج التعلم وإعداد جيل يشارك في بناء وطنه وتقدمه، وتحقيق رؤيته الطموحة.
ويؤدّي نحو 1.2 مليون طالب، اليوم الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1441هـ؛ وذلك لمدة أسبوعين، وسط تضافر جهود أولياء الأمور والجهات التعليمية والأمنية على مستوى مناطق المملكة، بينما أكملت الذراع التنفيذية لوزارة التعليم شركة «تطوير» لخدمات النقل المدرسي، استعداداتها، واستنفرت طاقاتها لتوفير خدمة متميزة خلال فترة الاختبارات؛ وذلك بأسطول مكوَّن من 25 ألف حافلة ومركبة.
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