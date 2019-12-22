الجهني: فصل الشتاء يبدأ فلكيًّا في الدول العربية.. اليوم

قال الباحث في الظواهر المناخية «فهد الجهني»، إن فصل الشتاء يبدأ فلكيًّا في الدول العربية، اليوم الأحد، بعد تعامد الشمس على مدار الجدي.

وأضاف الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن تعامد الشمس على مدار الجدي الساعة 7:19 صباحًا، والمعروف فلكيًّا بـ«ظاهرة الانقلاب الشتوي»؛ ليبدأ الشتاء في شمال الكرة الأرضية، ومن بينه الوطن العربي.

وجدّد الجهني تعريف «الانقلاب الشتوي»؛ بكونه حدثًا فلكيًّا سببه ميلان محور الأرض وحركتها بمدارها حول الشمس، بطريقة مائلة بمقدار 23 درجة ونصف الدرجة؛ لذلك يتبادل النصف الشمالي والنصف الجنوبي من الأرض، الأماكن في استقبال ضوء الشمس.

وأشار الجهني إلى أنه يوم «الانقلاب الشتوي» يشهد أقصر نهار وأطول ليل، خلال العام لمناطق شمال الكرة الأرضية، حيث يكون الليل على مدار 24 ساعة في القطب الشمالي، بينما القطب الجنوبي يكون النهار على مدار 24 ساعة.