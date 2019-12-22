السعودية اليوم / "البحوث والتواصل المعرفي"يقيم حلقة نقاش عن التعليم العالي ودوره في تعزيز التواصل بين الشعبين السعودي والصيني



الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

عقد مركز البحوث والتواصل المعرفي أمس الأول حلقة نقاش بعنوان (التعليم العالي ودوره في تعزيز التواصل بين الشعبين السعودي والصيني) تحدث فيها رئيس مجلس إدارة جامعة الدراسات الأجنبية ببكين الدكتور وانغ دينغ هوا، وعميد كلية الدراسات العربية بالجامعة الدكتور ليو شين لو، ونائب مدير مكتب التبادل الدولي بالجامعة لي بينغ.

وتحدث الضيوف بمقر المركز في حي الصحافة بالرياض، عن أهمية التبادل العلمي في تعميق العلاقات بين الدول، وجذور التواصل العلمي بين الشعبين السعودي والصيني، وآفاق التعاون العلمي بين الجامعات في المملكة العربية

وتطرق رئيس مجلس إدارة جامعة الدراسات الأجنبية إلى أهمية الشراكة الصينية السعودية في التعليم العالي في ظل المشروع الصيني " الحزام والطريق "، ورؤية المملكة 2030.

وأكّد خلال الحلقة عميد كلية الدراسات العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ،أن التعاون الأكاديمي يقدم تواصلاً عميقا وراسخا عبر المعرفة والعلوم والتثاقف، مشيدًا بمشروع التعاون القائم بين جامعة الدراسات الأجنبية في الصين ومركز البحوث والتواصل المعرفي في المملكة ، حيث استطاعا أن يقدما مشروعات عديدة في الترجمة والفعاليات والندوات وتنظيم الزيارات، مما يجعل هذا التعاون نموذجاً جيدًا للشراكات.

من جانبه رحّب رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد بالوفد الأكاديمي الصيني في المملكة، مشيراً إلى دور المراكز البحثية والمؤسسات الثقافية والعلمية في استشراف آفاق التعاون المستقبلي في مجال التعليم، وغيره من المجالات، وتذليل العقبات برؤية علمية تعزز التواصل بين الشعبين السعودي والصيني.

شارك في النقاش عدد من الباحثين السعوديين المهتمين بموضوع الحلقة، إلى جانب باحثي المركز.

وتأتي حلقة النقاش في إطار اهتمام مركز البحوث والتواصل المعرفي بجمهورية الصين الشعبية، وتواصله مع عدد كبير من الجهات البحثية والأكاديمية، والشخصيات الثقافية المرموقة، دفعاً للعلاقات الثقافية والعلمية بين الشعبين السعودي والصيني، وتعزيز التواصل الإيجابي بينهما.

//انتهى//

13:52ت م

0064



الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسعقد مركز البحوث والتواصل المعرفي أمس الأول حلقة نقاش بعنوان (التعليم العالي ودوره في تعزيز التواصل بين الشعبين السعودي والصيني) تحدث فيها رئيس مجلس إدارة جامعة الدراسات الأجنبية ببكين الدكتور وانغ دينغ هوا، وعميد كلية الدراسات العربية بالجامعة الدكتور ليو شين لو، ونائب مدير مكتب التبادل الدولي بالجامعة لي بينغ.وتحدث الضيوف بمقر المركز في حي الصحافة بالرياض، عن أهمية التبادل العلمي في تعميق العلاقات بين الدول، وجذور التواصل العلمي بين الشعبين السعودي والصيني، وآفاق التعاون العلمي بين الجامعات في المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.وتطرق رئيس مجلس إدارة جامعة الدراسات الأجنبية إلى أهمية الشراكة الصينية السعودية في التعليم العالي في ظل المشروع الصيني " الحزام والطريق "، ورؤية المملكة 2030.وأكّد خلال الحلقة عميد كلية الدراسات العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ،أن التعاون الأكاديمي يقدم تواصلاً عميقا وراسخا عبر المعرفة والعلوم والتثاقف، مشيدًا بمشروع التعاون القائم بين جامعة الدراسات الأجنبية في الصين ومركز البحوث والتواصل المعرفي في المملكة ، حيث استطاعا أن يقدما مشروعات عديدة في الترجمة والفعاليات والندوات وتنظيم الزيارات، مما يجعل هذا التعاون نموذجاً جيدًا للشراكات.من جانبه رحّب رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد بالوفد الأكاديمي الصيني في المملكة، مشيراً إلى دور المراكز البحثية والمؤسسات الثقافية والعلمية في استشراف آفاق التعاون المستقبلي في مجال التعليم، وغيره من المجالات، وتذليل العقبات برؤية علمية تعزز التواصل بين الشعبين السعودي والصيني.شارك في النقاش عدد من الباحثين السعوديين المهتمين بموضوع الحلقة، إلى جانب باحثي المركز.وتأتي حلقة النقاش في إطار اهتمام مركز البحوث والتواصل المعرفي بجمهورية الصين الشعبية، وتواصله مع عدد كبير من الجهات البحثية والأكاديمية، والشخصيات الثقافية المرموقة، دفعاً للعلاقات الثقافية والعلمية بين الشعبين السعودي والصيني، وتعزيز التواصل الإيجابي بينهما.//انتهى//13:52ت م0064

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البحوث والتواصل المعرفي"يقيم حلقة نقاش عن التعليم العالي ودوره في تعزيز التواصل بين الشعبين السعودي والصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.