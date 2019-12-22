السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل وزير التعليم



تبوك 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم بمكتبه بالإمارة، معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وفي مستهل اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بمعالي وزير التعليم والوفد المرافق، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

وبحث سموه مع معالي الوزير المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارات التابعة لوزارة التعليم بالمنطقة بشقيه الجامعي والعام، منوهاً سموه بما يحظى به التعليم في مجالاته كافة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الهادفة لرقي العمل التعليمي وجودة مخرجاته وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

كما أعرب سمو أمير منطقة تبوك عن شكره لمعالي وزير التعليم على الجهود التي يبذلها من أجل الارتقاء بمستوى التعليم للأفضل.

من جهته عبر معالي الدكتور آل الشيخ عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على الاستقبال، وعلى ما تجده الجهات التابعة للوزارة بمنطقة تبوك من دعم ورعاية من سمو أمير المنطقة وتشجيعه المتواصل لأبنائه طلاب وطالبات المنطقة من خلال جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز وما حققتها من أهداف خلال مسيرتها ورعايته لكل ما من شانه رفعة الأداء التربوي والتعليمي بالمنطقة.

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13:45ت م

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