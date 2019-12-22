السعودية اليوم / علوم وآداب جامعة الملك خالد تحدد موعد ملتقاها السنوي



أبها 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

حددت كلية العلوم والآداب بمحايل عسير يوم 7 جمادى الأولى المقبل، موعدًا نهائيًّا لاستقبال الملخصات البحثية الخاصة بالملتقى العلمي السنوي الرابع الذي تنظمه الكلية بمركز الأمير نايف الحضاري بمدينة محايل، في الفترة 12-13 / 8 / 1441هـ الموافق 5-6 / 4 / 2020م.

وأبان عميد الكلية رئيس الملتقى الدكتور إبراهيم علي آل قايد أن الملتقى يتضمن محورين رئيسين هما، الاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا، ويشمل تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء علوم الحياة ونظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي والاقتصاد المنزلي، فيما يتناول المحور الثاني دور العلوم الإنسانية في الثراء المعرفي، ويشمل تخصصات الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال.

وأضاف أن إجمالي المشاركات البحثيّة وصلت حالياً إلى 90 مشاركة، في مختلف التخصصات، من داخل الجامعة وخارجها، مشيرًا إلى أنّ شروط المشاركة تتمثل في الأصالة والجدة، وألا يكون البحث قد سبق نشره في أي مجلة علمية، أو مؤتمر، أو أي منفذ للنشر، وأن يكون البحث ضمن المحورين الرئيسين للملتقى، وأن يرسل الملخص (Abstract) على الرابط التالي (b.link/4tasf-kku) ، فيما سيكون آخر موعد لاستقبال الأبحاث كاملة للتحكيم النهائي حسب القالب المرسل (Template) بتاريخ 1 / 6 / 1441هـ الموافق 26 / 1 / 2020م.

// انتهى //

13:45ت م

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