السعودية اليوم / أجهزة تقويمية متطورة لمرضى الشلل السفلي بـ "سعود الطبية"



الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

شرعت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التأهيل الطبي في تركيب الأجهزة التقويمية الإلكترونية لمرضى الشلل للأطراف السفلية.

وأوضح رئيس قسم تقنيات التأهيل الأخصائي منصور السويحب أن الأجهزة التقويمية التقنية جرى تركيبها لمريضين، وتم تدريبهم على طريقة استخدام هذه الأجهزة من قبل الشركة المصنعة.

وأشار إلى أن الجهاز التقويمي يساعد مرضى ضعف الأطراف السفلية على التحكم والمشي بحرية وتعزيز الحركة لدى المريض، حيث أن المفصل الإلكتروني للأجهزة التقويمية يحمي المريض ويعزز من قدرته على ممارسة الحياة بشكل طبيعي .

وذكر السويحب أن القسم يقدم خدماته لـ 8 آلاف مريض تقريبًا، ويسعى لتوفير جميع الخدمات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة لخدمة المرضى ذوي الإعاقة.

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