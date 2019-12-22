السعودية اليوم / الأحوال المدنية تقدم خِدْماتها لعدد من مناطق المملكة



الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خدماتها في عدد من مناطق المملكة للرجال والنساء، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي)، التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة في منطقة عسير اليوم الأحد بتقديم خِدْماتها للرجال في مركز خيم بمحافظة محايل لمدة أسبوع, وفي مقر المحكمة الجزائية بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد, وفي مقر محافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد, وفي مقر محافظة النماص لمدة يوم واحد, وفي مقر النيابة العامة بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد, فيما تقدم خِدْماتها للنساء في مركز خيم بمحافظة محايل لمدة أسبوع .

وتقدم الخِدْمة يوم الاثنين للرجال في مستشفى سراة عبيدة لمدة يوم واحد, وفي مقر بلدية المجاردة لمدة يوم واحد.

وفي منطقة الحدود الشمالية تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 20 موقعا، حيث تقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خِدْماتها للرجال في مركز التأهيل الشامل بمدينة عرعر لمدة ثلاثة أيام, وفي المستشفى العام بمدينة طريف لمدة يوم واحد, فيما تقدم خِدْماتها للنساء في مقر شركة رواد الإسناد بمدينة عرعر لمدة يوم واحد, وفي مقر بنك الراجحي بمدينة رفحاء لمدة يوم واحد, وفي المستوصف الغربي بمحافظة طريف لمدة يوم واحد.

وتقدم الخِدْمة يوم الاثنين للرجال في فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة رفحاء لمدة يوم واحد, فيما تقدم الخِدْمة للنساء في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمدينة عرعر لمدة ثلاثة أيام, وفي إدارة التعليم بمدينة رفحاء لمدة يوم واحد, وفي المستوصف الشرقي بمحافظة طريف لمدة يوم واحد.

ويوم الثلاثاء تقدم الوحدة المتنقلة خِدْماتها للرجال في فرع وزارة المالية بمحافظة طريف لمدة يوم واحد, فيما تقدم خِدْماتها للنساء في مقر الغرفة التجارية بمدينة رفحاء لمدة يوم واحد, وفي مستوصف الغدد الصماء والسكر بمحافظة طريف لمدة يوم واحد.

وتقدم الخِدْمة يوم الأربعاء للرجال في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمدينة عرعر لمدة يوم واحد, وفي مكتب الإشراف الصحي بمحافظة رفحاء لمدة يوم واحد, فيما تقدم خِدْماتها للنساء في مقر الضمان الاجتماعي بمدينة رفحاء لمدة يوم واحد, وفي مستوصف طب الأسنان بمحافظة طريف لمدة يوم واحد.

وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخِدْمة للرجال في إدارة الاشراف التربوي بمحافظة طريف لمدة يوم واحد, فيما تقدم الخِدْمة للنساء في مقر هيئة الرقابة والتحقيق بمدينة عرعر لمدة يوم واحد, وفي مستوصف الحرس الوطني بمدينة رفحاء لمدة يوم واحد, وفي مركز الكلى والعلاج الطبيعي بمحافظة طريف لمدة يوم واحد.

وفي منطقة الرياض تقدم الوحدة المتنقلة يوم الأحد خِدْماتها للرجال في مقر المحكمة العليا لمدة أربعة أيام.

وتقوم الوحدة المتنقلة يوم الخميس بتقديم خِدْماتها للرجال في الإدارة العامة للدوريات الأمنية لمدة يوم بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية .

وفي منطقة القصيم تقديم خِدْماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل بمحافظة الرس.

وفي منطقة جازان بدأت اليوم بتقديم خِدْماتها للنساء في محافظة الريث.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خِدْمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره أن الخِدْمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخِدْمات المتنقلة.

// انتهى //

13:42ت م

0058





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأحوال المدنية تقدم خِدْماتها لعدد من مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.