السعودية اليوم / أمانة نجران تنشئ حديقة ضوئية بمتنزه الملك فهد



نجران 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

بدأت أمانة منطقة نجران، أعمال إنشاء الحديقة الضوئية بمتنزه الملك فهد في غابة سقام بمدينة نجران بمساحة 26388 مترا مربعا ، بتكلفة إجمالية بلغت 7.286.543 ريالا .

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب أن المشروع يتضمن زراعة العديد من الأشجار والشجيرات والأزهار وإضاءتها بأحجام متنوعة إلى جانب جلسات مائية ونوافير، ومضلات مضاءة بأشكال مختلفة، و ممشى مطاطي محيط بالحديقة .

وبين أن الحديقة الضوئية تشمل إنشاء مجسمات من التراث النجراني، والعاب للأطفال، ودورات مياه وفق أعلى المواصفات والمقاييس، مؤكداً أن هذه الحديقة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

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13:33ت م

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