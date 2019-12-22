السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تغلق 152 منشأة مخالفة خلال أسبوع



أبها 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 5362 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وأغلقت 152 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

وأبان أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأشار الحميدي إلى أنه رصد خلال الحملة نحو 887 مخالفة صحية، وذلك بعد تنفيذ 1834 جولة ميدانية قام بها المراقبين منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة، وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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13:29ت م

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