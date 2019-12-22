السعودية اليوم / مركز تدريب سجون جدة يُطلق برنامج التوعية بالأمن السيبراني



جدة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

أطلق مركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة اليوم, برنامجًا عن التوعية بالأمن السيبراني بالتعاون مع مركز الأعمال "بمعهد الإدارة العامة"، بحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر آل سلطان، ومدير شؤون المتدربين بمعهد الإدارة العامة الدكتور ياسر هوساوي.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين القدرة على التعامل مع المعلومات في البيئة الإلكترونية بطرق آمنة، من خلال الحصول على المعارف التوعوية الضرورية ذات العلاقة بالتهديدات الأمنية، بالإضافة إلى طرق التعامل معها عبر استخدام أساليب الدفاع المناسبة وتطبيقها بكفاءة وفاعلية.

يُذكر أن البرنامج يستهدف العاملين في البيئة الإلكترونية من مدنيين وعسكريين بجميع فروع المديرية العامة للسجون بالمملكة.

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13:23ت م

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