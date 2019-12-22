

جدة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي وتمكين المرأة والطفل في جمهورية غينيا ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية في أنقرة (سيسريك)، غداً ورشة عمل على مستوى الخبراء عن إدماج وتمكين ذوي الإعاقة، في العاصمة كوناكري وتستمر لمدة يومين، وذلك تنفيذاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، التي توصي بوضع سياسة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن المسنين، وأخرى بشأن ذوي الإعاقة، اللتين من شأنهما أن توفرا استراتيجيات ومبادئ توجيهية تستأنس بها الدول الأعضاء لضمان الرفاه والضمان الاجتماعي لتلك الفئات.

وستناقش الورشة النماذج المتعلقة بحماية المعاقين, إلى جانب استعراض خصوصيات المعاقين في الدول الأعضاء، والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة, ومشروع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي بشأن المعاقين.

يُذكر أن مشروع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي حول الأشخاص ذوي الإعاقة التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع (سيسريك), تُمثل خطة عمل شاملة لدول منظمة التعاون الإسلامي من أجل مواجهة التحديات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وزيادة مشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم.

// انتهى //

13:05ت م

0050





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تعقد في غينيا ورشة عمل عن إدماج وتمكين ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.