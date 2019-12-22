السعودية اليوم/ استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص الإدارة العامة في تقنية القطيف



القطيف 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

وافقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص " الإدارة العامة " في الكلية التقنية بمحافظة القطيف في الفترة المسائية ابتداً من الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ ، بعد استكمال متطلبات التشغيل.

واشترطت الكلية للراغبين الالتحاق في البرنامج ألا يكون ممن قبل في برنامج خادم الحرمين الشريفين لإعداد المدربين التقنيين أو بكلية المدربين التقنيين، وحاصلاً على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها في مجال التخصص، وألا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، وحاصلاً على تقدير جيد فأعلى، إلى جانب اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية .

// انتهى //

12:45ت م

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