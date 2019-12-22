السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بالمدينة المنورة تقدم خدماتها في خمسة مواقع



المدينة المنورة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة المدينة المنورة اليوم تقدم خدماتها في خمسة مواقع في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية , ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة،

وتقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للرجال والنساء في المحكمة الادارية لمدة يومين لكل منهما ، وغداً تقدم الخدمة للنساء في محافظة خيبر ولمدة أربعة ايام، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في دار النقاهة بالمدينة المنورة .

وتختتم زيارتها يوم الاربعاء بتقديم الخدمة للرجال في دار التأهيل الشامل بالمدينة المنورة .

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

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12:35ت م

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