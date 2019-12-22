السعودية اليوم / بلدية تثليث تزيل تعديات على أراضٍي حكومية



ظهران الجنوب 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

أزالت بلدية تثليث التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بوادي الثفن.

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية، إحداثات على أراضي حكومية تمثلت في بناء سواتر ترابية وحضائر وشبوك وغرف على مساحة 80 ألف م2.

وتمت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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12:03ت م

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