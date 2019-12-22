شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بسرعة إنجاز 79 مشروعاً متعثراً في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

وقف وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ صباح اليوم، ميدانياً على مشروع مجمع المروج التعليمي أحد المشروعات التعليمية المتعثرة في تبوك، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو 69٪، وذلك ضمن زيارته الحالية لمنطقة تبوك.

واطلع وزير التعليم على تقرير مفصل في موقع المشروع عن المشروعات المتعثرة والتي بلغ عددها 79 مشروعاً متعثراً في تبوك، ووجه بتسريع إجراءات معالجة المشروعات المتعثرة،

ودراسة أسباب تعثرها السابق، وتلافي ذلك في الخطط المستقبلية لاعتماد المشروعات،

مؤكدا حرص ‫وزارة التعليم‬ على دعم كافة المشاريع التعليمية في المناطق والمحافظات، وتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك المشاريع