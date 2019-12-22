اخبار السعوديه

وزير التعليم يوجه بسرعة إنجاز 79 مشروعاً متعثراً في تبوك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بسرعة إنجاز 79 مشروعاً متعثراً في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

وقف وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ صباح اليوم، ميدانياً على مشروع مجمع المروج التعليمي أحد المشروعات التعليمية المتعثرة في تبوك، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو 69٪، وذلك ضمن زيارته الحالية لمنطقة تبوك.

واطلع وزير التعليم على تقرير مفصل في موقع المشروع عن المشروعات المتعثرة والتي بلغ عددها 79 مشروعاً متعثراً في تبوك، ووجه بتسريع إجراءات معالجة المشروعات المتعثرة،

ودراسة أسباب تعثرها السابق، وتلافي ذلك في الخطط المستقبلية لاعتماد المشروعات،

مؤكدا حرص ‫وزارة التعليم‬ على دعم كافة المشاريع التعليمية في المناطق والمحافظات، وتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك المشاريع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يوجه بسرعة إنجاز 79 مشروعاً متعثراً في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا