شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية» تتيح جميع خدماتها عبر «أبشر» منتصف يناير والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه تعزيزًا لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين، فأنه ابتداءً من 15 يناير 202 ، سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد "أبشر" ، على الرابط التالي: http://Absher.sa

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