السفير الرويلي يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى غواتيمالا

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قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى غواتيمالا، للرئيس خايمي موراليس رئيس جمهورية غواتيمالا.
ونقل السفير الرويلي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية غواتيمالا الصديقة حكومةً وشعبًا مزيدًا من التقدم والازدهار.
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