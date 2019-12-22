شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رجال المرور ينظمون الحركة لوصول الطلاب إلى مقاعد الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

شهدت الشوارع الرئيسية تواجد مكثف لرجال المرور، لتأدية عملهم في تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الطلاب، في اليوم الأول لاختبارات الفصل الدراسي الأول. وأهابت إدارة المرور بالجميع التقيّد بالأنظمة المرورية.

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