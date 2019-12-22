شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وزير التعليم داخل لجنة اختبارات منتصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، زيارة تفقدية للوقوف على اختبارات منتصف العام للطلاب في مدارس مدينة تبوك.

وكتب عبر حسابه الرسمي :"تابعت الاختبارات التحريرية للصفوف من الثالث إلى السادس بعد انقطاع 14 عاماً، بما يسهم في تجويد نتائج التعلم وإعداد جيل يشارك في بناء وطنه وتقدمه، وتحقيق رؤيته الطموحة.

وبدأت الاختبارات العامة للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بدءًا من الصفوف الأولية الثالث الابتدائي.

وجاء تطبيق التعديل على لائحة تقويم الطلاب لإكسابهم المهارات والمعارف والخبرات الأساسية في كل مادة دراسية، كما أنها ستساهم في اتباع أساليب تدريسية تؤدي إلى تجسيد الفهم الحقيقي لمحتوى المادة الدراسية.