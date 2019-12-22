بالفيديو.. تعرف على جهود الجوازات بمنفذ الرقعي

2019-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت المديرية العامة للجوازات جهودها في منفذ الرقعي الحدودي الرابط بين المملكة والكويت لخدمة المواطنين والوافدين عبر المنفذ الحدودي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الجوازات عبر حسابها في “سناب شات” جهودها في خدمة المواطنين ومواطني الخليج القادمين إلى المملكة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية.

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كما دعمت الجوازات المنفذ بالكوادر النسائية المؤهلة على أعلى مستوى لتوفير الخدمات اللازمة للنساء القادمات والمغادرات عبر المنفذ.

يذكر أن منفذ الرقعي هو المنفذ الحدودي البري الثاني للمملكة العربية السعودية مع دولة الكويت، ويتبع جغرافياً محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

يبعد عن العاصمة السعودية الرياض 610 كم، عبر طريق الرياض المجمعة حفر الباطن الرقعي، ويبعد عن العاصمة الكويتية الكويت 140 كم.

وتُقدَّم الخدمات للمسافرين فيه من خلال الجوازات والجمارك والشرطة والمرور والهلال الأحمر السعودي وحرس الحدود والدفاع المدني.

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