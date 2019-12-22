فيديو وصور.. “المواطن” ترصد انطلاق اختبارات الابتدائية بحفرالباطن

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فيديو وصور.. “متابعات الخليج 365” ترصد انطلاق اختبارات الابتدائية بحفرالباطن
بعد توقفها لقرابة 14 عاماً
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” صباح اليوم الأحد انطلاق الاختبارات التحريرية لطلاب المرحلة الابتدائية في محافظة حفرالباطن بعد أن توقفت منذ 14 عاماً.
وتفقد مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ عايض الرحيلي سير الاختبارات في ابتدائية طارق بن زياد وثانوية الإمام النووي في مركز القيصومة التابع للمحافظة، كما تفقد الرحيلي اللجان وحث المعلمين على مراعاة الطلاب وإزالة الرهبة لديهم.
وفي ذات السياق، أطلق مرور حفرالباطن حملته التوعوية الثانية تحت شعار “أخي السائق أختي السائقة التزامك بالسرعات المحددة على الطريق دليل على وعيك”.
وقام مدير مرور المرور العقيد ظافر الشهري بتوزيع المطويات والورود على قائدي المركبات متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات في اختباراتهم.
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