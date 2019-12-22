- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم منشآت تطلق دورة صناعة الإعلام الريادي في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
منشآت تطلق دورة صناعة الإعلام الريادي في بريدة
بواقع 12 ساعة تدريبية
متابعات الخليج 365 - بريدة
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في بريدة اليوم النسخة السادسة من دورة صناعة الإعلام الريادي، بعد أن انتظم في النسخ الخمسة الماضية أكثر من 200 متدربة ومتدربة، إذ تهدف الدورة إلى إكساب المشاركين بالمهارات اللازمة لصناعة محتوى إبداعي؛ وتعريفهم بأهمية صحافة ريادة الأعمال.
ويتناول المدرب بسام السيد خلال الدورة التي تستمر لمده ثلاث أيام في مدينة بريده بواقع 12 ساعة تدريبية مفهوم المحتوى الإعلامي الريادي من خلال استعراض نماذج من المحتوى والأشكال المتعارف عليها في المحتوى الإعلام الريادي وعناصره الجاذبة.
كما تتناول الدورة استراتيجيات بناء محتوى إعلامي إبداعي بتعريف صانع المحتوى باستراتيجيات وأدوات صناعة المحتوى الريادي، كما تتطرق الدورة إلى مهارات بناء المحتوى الإبداعي في عالم ريادة الأعمال وطرق ابتكار الأفكار في الإعلام الريادي والتحرير لمنصات التواصل الاجتماعي، وأخيراً مصطلحات ريادة الأعمال وكيفية توظيفها في المحتوى الصحفي. وتتضمن الدروة تطبيقات عملية ومعالجات ونماذج لطرق صناعة المحتوى الريادي في الإعلام.
وتستهدف “منشآت” ضمن مبادرتها كل من رواد الأعمال، والإعلاميين والمؤثرين، وطلاب الجامعات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، حيث تأتي دورة صناعة الإعلام الريادي التي تنظمها “منشآت” في مدينة بريدة لبناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة.
الجدير بالذكر أن “منشآت” تعمل على بناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بمختلف تخصصاتها بما يحقق إثراء المحتوى المحلي الريادي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر منشآت تطلق دورة صناعة الإعلام الريادي في بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.