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نجاح ١٠ عمليات ماء أبيض بتقنية الفيمتو ليزر في نجران
الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الجنوبية
متابعات الخليج 365 - نجران
نجح أطباء العيون بمستشفى الملك خالد بنجران في إجراء ١٠ عمليات إزالة للماء الأبيض بتقنية الفيمتو ليزر، وذلك في إجراء طبي يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية.
وقالت الصحة في نجران: إن استخدام هذه التقنية الحديثة لإزالة الماء الأبيض يهدف إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه الجراح داخل العين وتقليل كمية الطاقة المستخدمة في العملية، بالإضافة إلى أن الجهاز يقوم بتفتيت الماء الأبيض وفتح محفظة العدسة وعمل جرح في القرنية مقداره ٢.٢ مللم؛ ليتم من خلاله عمل العملية وزرع العدسة.
وأضافت الوزارة أن من مميزات هذه التقنية تقليل الوقت المستغرق داخل العين والخطأ البشري الذي قد يحصل أثناء فتح محفظة العدسة أو تفتيت الماء الأبيض، مشيرةً إلى أن هذه الخدمة تقدم في المستشفيات والمراكز التخصصية فقط.
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