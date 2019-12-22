اخبار السعوديه

نجاح ١٠ عمليات ماء أبيض بتقنية الفيمتو ليزر في نجران

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم نجاح ١٠ عمليات ماء أبيض بتقنية الفيمتو ليزر في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-22

نجاح ١٠ عمليات ماء أبيض بتقنية الفيمتو ليزر في نجران

الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الجنوبية

متابعات الخليج 365 - نجران

نجح أطباء العيون بمستشفى الملك خالد بنجران في إجراء ١٠ عمليات إزالة للماء الأبيض بتقنية الفيمتو ليزر، وذلك في إجراء طبي يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية.

Advertisements

وقالت الصحة في نجران: إن استخدام هذه التقنية الحديثة لإزالة الماء الأبيض يهدف إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه الجراح داخل العين وتقليل كمية الطاقة المستخدمة في العملية، بالإضافة إلى أن الجهاز يقوم بتفتيت الماء الأبيض وفتح محفظة العدسة وعمل جرح في القرنية مقداره ٢.٢ مللم؛ ليتم من خلاله عمل العملية وزرع العدسة.

وأضافت الوزارة أن من مميزات هذه التقنية تقليل الوقت المستغرق داخل العين والخطأ البشري الذي قد يحصل أثناء فتح محفظة العدسة أو تفتيت الماء الأبيض، مشيرةً إلى أن هذه الخدمة تقدم في المستشفيات والمراكز التخصصية فقط.

تابعنا على 53d8e9a880.jpg تواصل معنا على6167b1b147.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاح ١٠ عمليات ماء أبيض بتقنية الفيمتو ليزر في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا