2019-12-22

بعد انقطاع 14 عاماً.. وزير التعليم يتفقد اختبارات التحريري في تبوك

متابعات الخليج 365 - تبوك

تفقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ سير اختبارات منتصف العام في مدارس مدينة تبوك.

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وقال وزير التعليم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “وقفت اليوم على سير اختبارات منتصف العام لطلابنا في مدارس مدينة تبوك”.

وأضاف آل الشيخ “تابعت الاختبارات التحريرية للصفوف من الثالث إلى السادس بعد انقطاع ١٤ عاماً، بما يسهم في تجويد نتائج التعلم وإعداد جيل يشارك في بناء وطنه وتقدمه، وتحقيق رؤيته الطموحة”.

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