- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم بعد انقطاع 14 عاماً.. وزير التعليم يتفقد اختبارات التحريري في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد انقطاع 14 عاماً.. وزير التعليم يتفقد اختبارات التحريري في تبوك
متابعات الخليج 365 - تبوك
تفقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ سير اختبارات منتصف العام في مدارس مدينة تبوك.
وقال وزير التعليم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “وقفت اليوم على سير اختبارات منتصف العام لطلابنا في مدارس مدينة تبوك”.
وأضاف آل الشيخ “تابعت الاختبارات التحريرية للصفوف من الثالث إلى السادس بعد انقطاع ١٤ عاماً، بما يسهم في تجويد نتائج التعلم وإعداد جيل يشارك في بناء وطنه وتقدمه، وتحقيق رؤيته الطموحة”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقطاع 14 عاماً.. وزير التعليم يتفقد اختبارات التحريري في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.