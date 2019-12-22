شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأمير محمد بن سلمان يشعل تويتر في السعودية بعد ظهوره بهذه الصور الصادمة وغير المتوقعة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسد مفترس يلتهم امرأة حسناء أثناء ممارسة الرذيلة (شاهد) من جديد .. مجتهد يفتح الملف ويفجر مفاجأة مزلزلة بشأن مقتل اللواء “الفغم” .. من هو الذي قُتل بجانبة وهذا كان هو المستهدف الفعلي للعملية (لن تصدق)

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