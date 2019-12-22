سعودي يفوز برئاسة «صندوق التمويل الكشفي العربي»

فاز نائب رئيس جمعية «الكشافة العربية السعودية» البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، اليوم السبت، برئاسة الهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفي العربي.

جاء ذلك، عبر الانتخابات الهادئة، التي أجريت اليوم، بمقر جمعية الكشافة الكويتية؛ لاختيار مجلس إدارة الصندوق في تشكيلته الجديدة.

وناقش مجلس الصندوق، خطة عمل الفترة القادمة، ومناقشة دعم المشاريع والأنشطة الكشفية على مستوى الجمعيات الكشفية العربية؛ لتحقيق نتائج إيجابية لمصلحة الشباب العربي، كما شهد الاجتماع وضع النظام الأساسي والتنظيم الإداري الجديد لبدء تفعيل أعمال الهيئة لخدمة الحركة الكشفية العربية، بالإضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف الارتقاء بالحركة الكشفية وسبل تطورها.

وقدَّم الفهد شكره وتقديره لأعضاء الصندوق على منحه الثقة برئاسة الهيئة العليا للصندوق، كما قدّم الشكر لرئيس الصندوق سابقًا البروفيسور عبدالله بن عمر نصيف، ونائبه الدكتور زهير حسين غنيم، وأعضاء الصندوق على ما قدموه خلال فترة تكليفهم .

يُشار إلى أن صندوق التمويل الكشفي العربي تم تأسيسه بقرار من المؤتمر الكشفي العربي السادس عشر في ديسمبر 1984م بهدف توفير موارد لتأمين احتياجات الحركة الكشفية العربية، وذلك من عوائد استثمار الأموال المودوعة بالصندوق .