هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 ريختر

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل لـ«عاجل» أن المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 بمقياس ريختر عند الساعة 1:49 فجر اليوم الأحد.

ويبلغ عمق الهزة الأرضية 15 كيلومترًا تقريبًا وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل و65 كيلومترا جنوب غرب محايل عسير.