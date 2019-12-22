مصادر «عاجل» تكشف كواليس مقطع افتراس نمر شخصًا داخل حديقة الحيوان بالرياض

أكدت مصادر «عاجل» صحة المقطع المتداول عن نمر يفترس شخصًا من جنسية إفريقية داخل حديقة الحيوان بالرياض.

وأوضحت مصادر «عاجل» أن الواقعة حدثت اليوم صباحًا في حديقة الحيوان بالرياض، مشيرةً إلى أن «الشخص دخل عنوة إلى النمر من حظيرة مجاورة».

وأشارت إلى أنه جرى تخدير النمر الذي هجم على الشخص، مؤكدة أن الأخير أصيب في الرقبة والقدم.