أكدت مصادر «عاجل» صحة المقطع المتداول عن نمر يفترس شخصًا من جنسية إفريقية داخل حديقة الحيوان بالرياض.
وأوضحت مصادر «عاجل» أن الواقعة حدثت اليوم صباحًا في حديقة الحيوان بالرياض، مشيرةً إلى أن «الشخص دخل عنوة إلى النمر من حظيرة مجاورة».
وأشارت إلى أنه جرى تخدير النمر الذي هجم على الشخص، مؤكدة أن الأخير أصيب في الرقبة والقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل» تكشف كواليس مقطع افتراس نمر شخصًا داخل حديقة الحيوان بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.