الخدمة المدنية: نسعى إلى اكتشاف المواهب في الجهات الحكومية وإعدادها للمراكز القيادية

قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، إنه تم نقل كثير من الصلاحيات التي كانت تُمارسها الوزارة في الفترة الماضية إلى الجهات الحكومية، مُشيرًا إلى حصول الوزارة على تقييم 94% في نضج تقديم الخدمات الإلكترونية في مؤشر الأمم المتحدة.
وأضاف الحمدان، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: ه«دفنا اكتشاف المواهب في الجهات الحكومية وتطويرها وثقلها ومحنها الفرصة وإعدادها للمراكز القيادية في المستقبل، عبر أكاديمية لقيادات المستقبل».
وعما قدمته الوزارة بمجال تمكين المرأة، أشار وزير الخدمة المدنية إلى أنه تم إنشاء وكالة لتمكين المرأة لأول مرة في تاريخ الوزارة؛ وذلك في أول أبريل من العام الحالي.
كما تحدث عن «مسار» قائلًا: «المنصة الوطنية لإدارة عمليات الموارد البشرية في الجهات الحكومية (مسار)، سوف تطلق رسميًّا في يناير 2020، تحتها 17 خدمة.. هذه العمليات جميعها تتم بأسلوب آلي، بحيث تُعلن الجهة عن الترقيات، وتُحدد فترة زمنية يتقدم المرشحون فيها لهذه الترقيات، ويعمل النظام على المراجعة آليًّا دون تدخل بشري».
وأكد وزير الخدمة المدنية أن هذه العملية بمجملها تمت أتمتتها ويتم إنجازها خلال يومي عمل، مُشيرًا إلى أن عام 2020 سيكون مليئًا بالإنجازات وأتمتة كثير من الإجراءات، وهناك سعي إلى أن تكون الوزارة بلا ورق.
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