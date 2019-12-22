إحباط محاولة تهريب 17400 حبة كبتاجون من لبنان إلى السعودية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، القبض على مُهرّب لحبوب الكبتاجون المخدرة، حاول تهريبها من لبنان إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان لها، اليوم السبت: في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، وبعد عمليات رصد وتعقب استمرت لحوالي 3 سنوات، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمؤازرة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو ج. ك. (مواليد العام 1976، مكتوم القيد)، بتاريخ 12/ 12/ 2019، في بلدة مستيتا- جبيل، بتهمة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة من لبنان إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدة ضبط 17400 حبة بحوزته.

وأشارت إلى أنه بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليتي تهريب حبوب مخدرة خلال العام 2016، الأولى كانت داخل «بستونات» والثانية داخل »براغي»، بالاشتراك مع آخرين.

كما اعترف – بحسب البيان- بتعمده التواري عن الأنظار، من خلال تبديل مكان إقامته ورقم هاتفه باستمرار؛ منعًا لتعقبه وتوقيفه، مستخدمًا بطاقات هوية مزورة وخطوط هاتف مختلفة.